Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem!

Şili yine depremle sarsıldı. Merkez üssü Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısı olarak açıklanan deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı merkez üssü çevresindeki bin kilometrelik bir alanı kapsıyor.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 7.7 olarak duyurdu.

Deprem sonrası ölü ya da yaralı konusunda henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Şili'de şiddetli depremler

Şili'de sık sık şiddetli depremler meydana geliyor.

2010 yılının şubat ayında Şili'de meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

2014 yılı nisan ayında da merkez üssü liman kenti Iquique'ten 90 kilometre uzaklıkta, Pasifik Okyanusu'nda olan 8.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

2015 yılı eylül ayında ise 8.3 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.