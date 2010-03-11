Şili'de 7.2'lik artçı şok meydana geldi

T24 - İki hafta önce 8.8 büyüklüğünde bir deprem felaketi yaşayan Şili'de 7.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.



'Şili'deki artçı şoklar yıllarca sürebilir'



Şili'nin başkenti Santiago, 7.2 büyüklüğündeki bir artçı deprem ile sarsıldı.



Başkentte halkın panik içinde olduğu ve şehrin kıyı bölgesinde bazı binaların yıkıldığına dair haberler geliyor.



Ülkede artçı depremler 27 Şubat'tan bu yana devam ediyor, ancak bu kadar şiddetli olan bir artçı deprem olmamıştı. Şili 27 Şubat'ta 8.8 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı.



Olayda 700'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, birçok bina hasar görmüştü. Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet bölgenin yeniden inşa edilmesinin 3-4 yıl alacağını söylemişti.



Şili'nin orta kesimlerinde meydana gelen yer sarsıntısının ardından ülkenin kıyıları için tsunami alarmı verildi.



Şili Ulusal Acil Durum Bürosu, en büyüğü 7.2 büyüklüğündeki üç yer sarsıntısının ardından Şili kıyıları için tsunami alarmı verildiğini bildirdi.



Törende büyük panik





Şili'de yeni Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın göreve başlaması sebebiyle parlamentoda düzenlenen tören sırasında meydana gelen şiddetli deprem, aralarında yedi Latin Amerika ülkesinin devlet başkanının da bulunduğu davetliler arasında büyük panik yarattı.



Halefi sosyalist Michelle Bachelet'nin görevini devralan sağ görüşlü milyarder iş adamı Pinera için düzenlenen tören, şiddetli deprem nedeniyle kesintiye uğradıktan sonra yerel saatle 12.15'te (TSİ 17.15) yeniden başlatıldı ve yeni devlet başkanı yemin etti. Bundan sonra daha kısa süren iki yer sarsıntısı hissedildi.



Şili medyasının verdiği ilk bilgilere göre, yeni deprem can ve mal kaybına yol açmadı.