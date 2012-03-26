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Dünya

Şili'de 7.2 büyüklüğünde deprem

Yetkililer, şiddetli deprem sonrasında can kaybı bilgisinin gelmediğini, birkaç kişinin hafif yaralandığını kaydetti

26 Mart 2012 11:34

Şili'nin orta kesimlerinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde birkaç kişi hafif yaralandı, önemli bir hasar oluşmadı.
 
Amerikan Jeofizik Enstitüsü, depremin TSİ 01.37'de Talca kentine 32 km mesafede ve 30 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Şili makamları ise, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtüklerini ve tsunami alarmı verilmesi için gerekli koşulların oluşmadığını açıkladı.

Yetkililer, şiddetli deprem sonrasında can kaybı bilgisinin gelmediğini, birkaç kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

Şili medyası da, depremin ardından Talca ve Constitucion kentlerinde elektriklerin kesildiğini, telefon hatlarında sorun meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından, Şili makamları, başkent Santiago'ya yaklaşık 300 km uzaklıkta meydana gelen depremin ardından denizin çekilmesi üzerine kıyı bölgesinin bir bölümünde önlem amacıyla tahliyeye başlanmasına karar verdi.

Tahliye kararı yaklaşık 7 bin kişiyi ilgilendiriyor.

 

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