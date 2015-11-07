T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şili’de 6,8 büyüklüğünde deprem!

Başkent Santigo'da halk, panik içinde sokağa çıktı

07 Kasım 2015 14:12

17 Eylül 2015’te de 8,3 büyüklüğüyle sarsılan  Güney Amerika ülkesi Şili’nin başkenti Santiago’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 36 kilometre derinlikte kaydedilen  depremin merkez üssünün başkent Santiago'nun 295 kilometre kuzeyi olduğunu  açıkladı. Depremin can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi. 

Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Şili'de 2010'da meydana gelen 8,8  büyüklüğündeki deprem ile ardından oluşan tsunamide 700'den fazla kişi ölmüş, 220  bin ev kullanılamaz hale gelmişti.

Geçen eylülde meydana gelen 8,3 büyüklüğündeki  depremde 12 kişi hayatını kaybetmişti. 
 

ETİKETLER

şilisantiagodeprempasifikgüney amerika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24