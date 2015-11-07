Şili’de 6,8 büyüklüğünde deprem!

17 Eylül 2015’te de 8,3 büyüklüğüyle sarsılan Güney Amerika ülkesi Şili’nin başkenti Santiago’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 36 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün başkent Santiago'nun 295 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı. Depremin can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi.
Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Şili'de 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ile ardından oluşan tsunamide 700'den fazla kişi ölmüş, 220 bin ev kullanılamaz hale gelmişti.
Geçen eylülde meydana gelen 8,3 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetmişti.