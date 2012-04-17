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Dünya

Şili'de 6.7 büyüklüğünde deprem

Valparaiso kentinde 72 yaşındaki bir adamın deprem sırasında kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi

17 Nisan 2012 13:42

Şili'nin orta kesiminde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 1 kişi kalp krizinden öldü.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği konusunda daha önce verdiği bilgiyi yenileyerek, merkez üssü Valparaiso'nun 42 kilometre kuzeydoğusu olan depremin anlık büyüklüğünün 6,7 olduğunu ve 37 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Şili İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Dairesi, depremde büyük hasar meydana gelmediğini bildirirken, Valparaiso kentinde 72 yaşındaki bir adamın deprem sırasında kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

Valparaiso ve başkent Santiago'da yaklaşık bir dakika süresince hissedilen depremde halk panikle binalardan çıktı, deprem, Santiago'nın çeşitli bölgelerinde telefon hatlarının ve elektriğin kesilmesine neden oldu.

Bayındırlık Bakanı Laurence Golbourne de depremde havaalanlarının ve otoyolların hasar görmediğinin gözlendiğini söyledi.

 

Papua Yeni Gine de sallandı

 

Bir diğer deprem haberi de Papua Yeni Gine'den geldi. Papua Yeni Gine açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü doğudaki Lae kentine 140 kilometre mesafedeki depremin denizin yaklaşık 200 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Depremin hasara yol açıp açmadığı bilinmiyor.

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