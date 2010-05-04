Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem

T24 - Şili'de iki ayı aşkın süre önceki büyük ve yıkıcı depremin ardından 6,4 büyüklüğünde yeni bir şiddetli deprem meydana geldi.



Amerikan Jeofizik Kurumu (USGS), yerel saatle dün 19.09'da (TSİ 01.09) 10 km derinlikte meydana gelen depremin Temuco kentinin 110 km kuzeybatısı ve başkent Santiago'nun 558 km güneybatısı olduğunu belirtti.



Şili makamları, depremde can ve mal kaybı meydana geldiğine dair bir açıklama yapmadı. Tsunami riskinin de bulunmadığı bildirildi.



Şili'yi 27 Şubatta vuran şiddetli deprem 486 kişinin ölümüne, 79 kişinin kaybolmasına, ülkede 30 milyar dolar zarara yol açmıştı.





