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Dünya

ŞİLİ'DE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SANTİAGO (A.A)

07 Aralık 2010 09:13

-ŞİLİ'DE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SANTİAGO (A.A) - 12.07.2010 - Şili'nin kuzeydoğusunda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Amerikan Jeofizik Enstitüsü, yerel saatle dün akşam meydana gelen depremin merkez üssünün, Atacama çölündeki Calama kentinin yaklaşık 80 kilometre kuzeydoğu kesiminde 91.3 kilometre derinlikte olduğunu belirtti. Yerel polis kaynakları, depremde can ve mal kaybı kaydedilmediğini açıkladı. Şili'yi 27 Şubatta vuran 8.8 büyüklüğündeki deprem 521 kişinin ölümüne neden olmuş, ülkede yaklaşık 30 milyar dolar hasara yol açmıştı.

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