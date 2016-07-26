Latin Amerika ülkesi Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Şili'nin kuzeyinde yer alan Diego de Almagro kentinin 66 kilometre kuzeybatısı olan depremde can veya mal kaybı olmadığı açıklandı.

Yerin 68 kilometre altında meydana geldiği kaydedilen depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadı.

Geçen yıl eylül ayında merkezi başkent Santiago'nun 228 kilometre kuzeybatısı olan ve yerin 5 kilometre altında meydana geldiği belirtilen 8,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında 1 milyona yakın kişi tsunami riski olan bölgelerden tahliye edilmişti.

Şili pek çok kez depremlerle sarsıldı

Tarihinde birçok kez şiddetli ve yıkıcı deprem yaşayan Şili'nin, bu afet konusunda edindiği tecrübeyle can kaybının artmasını büyük ölçüde önlediği belirtiliyor.

Ülkede 2010 yılında gerçekleşen 8,8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve 220 bin ev yıkılmıştı. Şili'de 1960 yılında meydana gelen 9,5 büyüklüğündeki depremde ise 5 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.