-ŞİLİ'DE 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM WASHİNGTON (A.A) - 10.01.2011 - Güney Amerika ülkesi Şili'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Conception kentinin 129 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu. Merkez, depremin yerin 25 kilometre altında oluştuğunu kaydetti. Depremin herhangi bir hasar ya da kayba yol açıp açmadığı bilinmiyor. Şili'de 27 Şubat 2010'da ülkenin orta-güney kesimlerini vuran deprem ve yarattığı tsunamide 521 kişi ölmüş, 56 kişi kaybolmuş, 30 milyar dolarlık maddi hasara oluşmuştu.