-ŞİLİ'DE 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SANTİAGO (A.A) - 13.02.2011 - Şili'nin iç kesimlerinde, sabah erken saatlerde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, yerin 25 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün, Şili'nin Concepcion kentinin 25 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi. Şili'de yine aynı bölgede 2 gün önce 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremde can kaybı veya maddi hasar geldiğine ilişkin bir açıklamada bulunulmamıştı.