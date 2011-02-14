-ŞİLİ SAHİLİ AÇIKLARINDA DEPREM SANTİAGO (A.A) - 14.02.2011 - Şili sahili açıklarında dün 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, yerin 25 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün Şili'nin Talca kentinin 97 kilometre batısı olduğu belirtildi. Şili'deki devlete bağlı olağanüstü haller ajansı Onemi, depremde hasar meydana geldiğine ilişkin bir bilginin kendilerine ulaşmadığı kaydedildi. Şili'de yine dün daha erken saatlerde, Concepcion kentinin 25 kilometre açıklarından 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.