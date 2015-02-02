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Dünya

Şili kürtaj yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Ülkede kürtaj yaptırmak hiçbir koşulda serbest değil ve beş yıla kadar hapisle cezalandırılıyor

02 Şubat 2015 00:18

Nüfusun ezici çoğunluğunun Katolik olduğu Şili'de, Devlet Başkanı Michelle Bachelet kürtaj yasağını kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

Kongre'ye bir yasa taslağı sunan Bachelet, kürtajın tecavüz ve anne ve/veya bebeğin hayatını tehdit eden durumlar karşısında 12. haftaya kadar serbest olmasını öneriyor.

Ülkede kürtaj yaptırmak hiçbir koşulda serbest değil ve beş yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, öneride 14 yaşından küçük kız çocukları içn kürtaj 18. haftaya kadar yasal.

Bachelet yasağın her yıl binlerce kadının hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Kürtaj yasağını kaldırma planını duyurmak için ulusal TV kanalında bir konuşma yapan Bachelet, "Veriler kürtajın toptan yasaklanmasının bu uygulamayı ortadan kaldırmadığını gösteriyor" dedi. Bachelet "Bu, zor bir durum ve bunu olgun bir ülke olarak karşılamalıyız" dedi.

Ülkede kürtajın tamamen yasaklanması, Şili'yi 17 yıl boyunca askeri düzenle yöneten Augusto Pinochet'in son icraatlarından biri.

Kamuoyu araştırmaları kürtak yasağının kaldırılmasının halkın büyük kesimi tarafından onay gördüğünü söylerken, ülkenin Katolik Kilisesi, Kongre'deki muhafazakarlar ve Bachelet'in Sosyalist Partisi'nden bir kesim ise karşı çıkıyor. Daha önce Kongre gündemine gelen benzer öneriler ise reddedildi.

Latin Amerika ülkelerinin yedisinde, kürtaj tamamen yasak. Bu ülkele

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