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Spor

Şili ile 3. randevu

Türkiye ile Şili (A) milli futbol takımları, yarın yapacakları özel maçta 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında geride kalan 2 özel maçtan 1'ini T&uum

19 Ağustos 2008 03:00

Türkiye ile Şili (A) milli futbol  takımları, yarın yapacakları özel maçta 3. kez karşı karşıya gelecek.   İki ülke (A) milli takımları arasında geride kalan 2 özel maçtan 1'ini  Türkiye kazandı, 1'i de berabere sonuçlandı. 23 Haziran 1995 tarihinde Şili'nin başkenti Santiago'da yapılan ilk
 randevu 0-0 sonuçlandı.17 Nisan 2002 tarihinde Hollanda'nın Kerkrade kentinde yapılan maçı ise  Türkiye, Hakan Şükür ve İlhan Mansız'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Özel maçta yarın Kocaeli'nde Şili ile  karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı'nın son dönemdeki hazırlık maçları  karnesi pek de iyi değil. Milliler, teknik direktör Fatih Terim'in ikinci görev süresi içinde  yaptığı 20 özel maçın sadece 6'sını kazanırken, 5'ini yitirdi, 9'unda  ise berabere kaldı.

17'si yurt dışı, sadece 3'ü Türkiye sınırları içindeki son 20 özel maçta  rakiplerine toplam 24 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde de aynı  sayıda gol gördü.  Öte yandan Türkiye, yaptığı son 9 özel maçtan sadece 2'sini kazanabildi.
         
Türk Milli Futbol Takımı'nın 85 yıllık tarihinde oynadığı toplam 452 maç  içinde 215'ini özel karşılaşmalar oluşturdu.  Milliler özel karşılaşmalarda 69 galibiyet, 61 beraberlik alırken, 85
 kez de rakiplerine yenildi.  Ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda toplam 260 gol atıp, 330 golü kalesinde  gördü.
         
Fatih Terim'in ikinci döneminde yaptığı özel maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
        
         Tarih      Yer           Rakip          Sonuç
         ----------   -----       -----------       -----
         17.08.2005   Sofya       Bulgaristan       1 - 3
         08.10.2005   İstanbul    Almanya           2 - 1
         01.03.2006   İzmir       Çek Cumhuriyeti   2 - 2
         12.04.2006   Bakü        Azerbaycan        1 - 1
         24.04.2006   Genk        Belçika           3 - 3
         26.05.2006   Bochum      Gana              1 - 1
         28.05.2006   Hamburg     Estonya           1 - 1
         31.05.2006   Offenbach   Suudi Arabistan   1 - 0
         02.06.2006   Sittard     Angola            3 - 2
         04.06.2006   Krefeld     Makedonya         0 - 1
         16.08.2006   Lüksemburg  Lüksemburg        1 - 0
         15.11.2006   Bergamo     İtalya            1 - 1
         07.02.2007   Tiflis      Gürcistan         0 - 1
         05.06.2007   Dortmund    Brezilya          0 - 0
         22.08.2007   Bükreş      Romanya           0 - 2
         06.02.2008   İstanbul    İsveç             0 - 0
         26.03.2008   Minsk       Belarus           2 - 2
         20.05.2008   Bielefeld   Slovakya          1 - 0
         25.05.2008   Bochum      Uruguay           2 - 3
         29.05.2008   Duisburg    Finlandiya        2 - 0

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