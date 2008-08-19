Şili ile 3. randevu

Türkiye ile Şili (A) milli futbol takımları, yarın yapacakları özel maçta 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke (A) milli takımları arasında geride kalan 2 özel maçtan 1'ini Türkiye kazandı, 1'i de berabere sonuçlandı. 23 Haziran 1995 tarihinde Şili'nin başkenti Santiago'da yapılan ilk

randevu 0-0 sonuçlandı.17 Nisan 2002 tarihinde Hollanda'nın Kerkrade kentinde yapılan maçı ise Türkiye, Hakan Şükür ve İlhan Mansız'ın golleriyle 2-0 kazandı.



Özel maçta yarın Kocaeli'nde Şili ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı'nın son dönemdeki hazırlık maçları karnesi pek de iyi değil. Milliler, teknik direktör Fatih Terim'in ikinci görev süresi içinde yaptığı 20 özel maçın sadece 6'sını kazanırken, 5'ini yitirdi, 9'unda ise berabere kaldı.



17'si yurt dışı, sadece 3'ü Türkiye sınırları içindeki son 20 özel maçta rakiplerine toplam 24 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü. Öte yandan Türkiye, yaptığı son 9 özel maçtan sadece 2'sini kazanabildi.



Türk Milli Futbol Takımı'nın 85 yıllık tarihinde oynadığı toplam 452 maç içinde 215'ini özel karşılaşmalar oluşturdu. Milliler özel karşılaşmalarda 69 galibiyet, 61 beraberlik alırken, 85

kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda toplam 260 gol atıp, 330 golü kalesinde gördü.



Fatih Terim'in ikinci döneminde yaptığı özel maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



Tarih Yer Rakip Sonuç

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17.08.2005 Sofya Bulgaristan 1 - 3

08.10.2005 İstanbul Almanya 2 - 1

01.03.2006 İzmir Çek Cumhuriyeti 2 - 2

12.04.2006 Bakü Azerbaycan 1 - 1

24.04.2006 Genk Belçika 3 - 3

26.05.2006 Bochum Gana 1 - 1

28.05.2006 Hamburg Estonya 1 - 1

31.05.2006 Offenbach Suudi Arabistan 1 - 0

02.06.2006 Sittard Angola 3 - 2

04.06.2006 Krefeld Makedonya 0 - 1

16.08.2006 Lüksemburg Lüksemburg 1 - 0

15.11.2006 Bergamo İtalya 1 - 1

07.02.2007 Tiflis Gürcistan 0 - 1

05.06.2007 Dortmund Brezilya 0 - 0

22.08.2007 Bükreş Romanya 0 - 2

06.02.2008 İstanbul İsveç 0 - 0

26.03.2008 Minsk Belarus 2 - 2

20.05.2008 Bielefeld Slovakya 1 - 0

25.05.2008 Bochum Uruguay 2 - 3

29.05.2008 Duisburg Finlandiya 2 - 0