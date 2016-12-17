Şili diktatörü Pinochet'in eşi yolsuzluk iddiaları için ifade verdi

Şili'de eski diktatör Augusto Pinochet'in 94 yaşındaki dul eşi Lucia Hiriart, hakkında yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ifade verdi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Hiriart, başkent Santiagodaki evinde soruşturma hakimi Guillermo de la Barraya yöneticisi olduğu vakfa devlet tarafından hibe edilen kamu arazilerinin gelirlerini usulsüz olarak kullandığı suçlamasıyla ilgili ifade verdi.

Hiriartın, "Cema-Chile" adlı kadın vakfının gelirlerini, 1990lı yıllarda İngilterede kaçak olarak yaşayan diktatör Pinochet'in İspanya hükümetinin iade talebine karşı verdiği yasal mücadeleyi finanse etmek için kullandığı iddia edildi.

Hriart'ın kocasının iktidara geldiği 1973ten bu yana başkanlığını yaptığı vakfın, cunta döneminde hibe yoluyla kamuya ait çok sayıda araziyi devraldığı ve cunta yönetiminin sona ermesinin ardından da satış ve kira gelirleriyle büyük miktarda varlığı yönettiği belirtildi.

Bu arada Şili hükümetinin, davanın sonuçlanmasıyla birlikte toplam değeri 120 milyon doları bulan 135 mülk ve arazinin kamuya geri kazandırılmasını amaçladığı kaydedildi.

Davaya konu olan şüpheli işlemler arasında vakfın Pinochetin 1998de İngilterede tutuklanmasının ardından Hiriartın Londraki hesaplarına yaptığı toplam 100 bin sterlinlik (yaklaşık 435 bin TL) iki şüpheli para transferinin de olduğu ifade edildi. Hiriartın söz konusu parayı, Şili hükümetinin Pinochetin iadesine yönelik talebine karşı avukat tutmak için harcadığından şüpheleniliyor.

Diktatör Augusto Pinochet, 1973 yılında bir askeri darbeyle iktidara gelmesinin ardından 17 yıl ülkeyi demir yumrukla yönetmiş, 1990ların başında iktidardan düştükten sonra yerleştiği İngilterede cunta dönemindeki insan hakları ihlalleriyle ilgili yargılandığı İspanyanın yaptığı iade talebi üzerine göz altına alınmıştı. Ancak İngiliz hükümeti Pinochetin yargılanmasını sağlık sebepleri yüzünden uygun görmeyerek 83 yaşındaki diktatörü serbest bırakmıştı.