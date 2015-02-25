Şili Devlet Başkanı, adı yolsuzluğa karışan oğlu için savcılara çağrıda bulundu

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, adı yolsuzluk olaylarına karışan oğlunu görevden aldı.



Michelle Bachelet, Devlet Başkanlığına bağlı bir kültür vakfının başında olan oğlu Sebastián Davalos’ın adının bir devlet bankasından arazi alımı için 6 milyon 500 bin dolar kredi aldığı bilgisinden haberdar olmadığını savunarak, “Bu bilgi bana ulaşır ulaşmaz oğlumun istifasını istedim. Bu karar bir anne olarak beni yaralasa bile devletteki görevimi yaptım” dedi.

DHA'nın haberine göre, Bachelet herkesin ülkedeki yasalara uyması gerektiğininde altını çizerek, “Bu kişi evladım bile olsa ülkede kimse ayrıcalıklı değildir. Bir devlet başkanı olarak görevim ülkede yaşayan bireylerin eşitliğini sağlamaktır” diye konuştu.

Savcıları göreve çağırdı







Bachelet, daha da ileri giderek siyasetçilerin halkın seçtiği kişiler olduğunu hatırlattı ve Şili halkının kendisine verdiği güveni ailesinden kimsenin yok etmeye hakkı olmadığını da sözlerine ekledi.



Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet’in ayrıca savcıları göreve davet ederek oğlu Sebastian hakkındaki soruşturmada sonuna kadar gidilmesi talimatı verdiği belirtiliyor.