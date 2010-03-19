Şili depremi nasıl az zararla atlattı?

T24 - Şili depreminde 500 kişi ölürken, daha düşük şiddette olmasına rağmen Haiti depreminde 220 bin kişi öldü.



Bir süredir bu durumu inceleyen Amerikan jeofizikçiler bulgularını Şili'nin başkenti Santiago'daki bir konferansta açıkladı.



BBC Türkçe'nin haberinde bilim adamlarına göre Şili'nin en büyük şansı depreme alışık olmasıydı.



Daha önce birçok deprem yaşayan ülkede imar kuralları son derece sıkı.



Bu da binaların iyi denetlenmesi ve depreme dayanıklı olması anlamına geliyor.



Şilililerin depreme alışık olması, deprem sırasında doğru tepki vermelerini de sağladı.



Deprem başladığında hızlıca binaları terk etmeye başladılar.



Ancak deprem de Şilililere bu anlamda yardımcı olmuşa benziyor.



Sarsıntının hafif başlayıp yavaşça şiddetlenmesi depremzedelere binaları terk etmek için vakit tanıdı.



Böylece Şili halkı tarihte kaydedilen en şiddetli depremlerden biri olan 8,8 büyüklüğündeki depremde çok fazla kayıp vermedi.



Haitililer ise o kadar şanslı değildi.



Deprem aniden vurdu ve başkent Port Au Prince'in tam altındaki kaya zemini saniyeler içinde paramparça etti.



Zaten çok sağlam olmayan binalar aniden çöktü, insanların kaçma şansı olmadı.



Sonuçta depremden Şili'dekinden daha düşük şiddette olsa da 220 bin kişi hayatını kaybetti.