Şili'de polis, 16 yaşındaki bir protestocuyu köprüden attı

Şili'de gerçekleşen hükûmet karşıtı protestolar sırasında sert polis müdahelesi gerçekleşti. Polisin 16 yaşındaki bir eylemciyi nehir üzerindeki köprüden aşağı attığı görüntüler ortaya çıktı. Polis yetkilileri, eylemcinin 'dengesini kaybedip düştüğünü' iddia etse de olayla ilgili soruşturma sürüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Şili'de geçen yılın ekim ayından bu yana eşitsizlik ve adaletsizlik karşıtı protestolar sürüyor. Güvenlik güçleri, eylemlerde biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ediyor.

Başkent Santiago'daki protestolardan bir görüntü, 16 yaşındaki bir eylemcinin polislerle dolu köprüde sıkıştırıldığı ve daha sonra köprüden atıldığı anları gösterdi. Videoda eylemcinin nehrin üzerinde yüz üstü hareketsiz yattığı anlar da görüldü.

Eylemlerde gönüllü olarak çalışan bir şirketi yöneten Pavel Pavelic Jofre görüntülerle ilgili "Protestocular kaçmaya çalışırken polisin bir genci durdurup köprüden attığını gördük. Nehre düştükten sonra gence yardım etmek için suya girenler oldu, bölge sakinleştirildikten sonra genci hastaneye götürebildik" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Carabineros polisi sözcüsü General Enrique Monrás, yaşananda polisin sorumluluğu olduğunu kabul etse de eylemcinin 'dengesini kaybedip düştüğünü' iddia etti. Monrás, polisin elinde bunu kanıtlayacak görüntüler olduğunu söyledi ancak detay vermedi.

Şili, Ekim ayından bu yana protestolara sahne oluyor. Polisin eylemlerdeki müdahalesinin sertliği sıklıkla gündeme geliyor.