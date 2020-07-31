Şili’de işsizlik 1987'den bu yana en yüksek oranda

Şili’de Koronavirüs salgını nedeni işsizlik oranı 1987'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 12,2’ye yükseldi.

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) raporlarına göre, Güney Amerika ülkesindeki işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12,2'ye kadar ulaştı. 18,7 milyon nüfusa sahip olan ülkede 808 bin 800 kişi iş arıyor.

Ülkede salgın nedeni ile 1987'den bu yana ülkedeki en yüksek işsizlik seviyesi olarak kayda geçti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 11,7 oldu. INE, İstihdam Koruma Kanunu (Sözleşmeye bağlı olmadan çalışan işçiler) kapsamında işlerini kaybedenlerin oranının ise yüzde 20,0’yi bulduğunu açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısındaki azalma özellikle ticarette yüzde 24,0, inşaatta yüzde 30,6 ve konaklamada yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Meslek kategorilerine göre ana düşüşler ise yüzde 34,7 ile serbest çalışanlar ile yüzde 10,0 ile resmi çalışanlar arasında kaydedildi.

Merkez Bankası, tarafından yapılan açıklamada ise Şili ekonomisinin bu yıl yüzde 7,5 oranında bir durgunluk yaşaması beklendiği aktarıldı. Şili’de 18 Mart'tan bu yana sınırlar, okullar ve zorunlu olmayan işletmeler kapalı tutuluyor. Ülkede gece sokağa çıkma yasağı ve OHAL devam ediyor.

Şili’de toplam Koronavirüs vaka sayısı 355 bin 667’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 457’ye ulaştı. (İHA)