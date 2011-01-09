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Dünya

Şili de Filistin'i tanıdı

Brezilya, Arjantin, Bolivya ve Ekvador'un ardından Şili de Filistin devletini tanıdı.

09 Ocak 2011 02:00

T24 - Brezilya, Arjantin, Bolivya ve Ekvador'un ardından Şili de Filistin devletini tanıdı.

Şili Dışişleri Bakanı Alfredo Moreno, ülkesinin, Filistin'i "İsrail devletiyle barış içinde, özgür, bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıyarak BM kararlarını izlediğini belirtti.

Kararın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın Brezilya'da bir araya gelmesinden sonra alındığı kaydedildi.

Uruguay ve Paraguay'ın da gelecek haftalarda bu yönde bir karar alması bekleniyor.

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