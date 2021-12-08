Şili'de eşcinsel evlilik yasal oldu

Şili’de eşcinsel çiftlerin evlenebilmesinin önünü açan yasa kabul edildi. Aktivistler, eşcinsel evliliğin yasallaşmasını bir zafer olarak görürken başkanlık seçiminin ilk turunda oyların çoğunluğunu alan muhafazakâr aday Jose Antonio Kast’a da bir darbe olarak değerlendirildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Şili’de Devlet Başkanlığı seçiminde muhafazakâr aday Jose Antonio Kast, seçimin ilk turunda oyların çoğunluğunu almıştı. Seçimin ikinci turu ilerici rakibi Gabriel Boris ile 19 Aralık’ta gerçekleşecek.

Şili Senatosu, evlilik eşitliği yasasını 21’e karşı sekiz oyla üç çekimser oyla kabul etti. Bir saat sonra, Temsilciler Meclisi son kat oylamasında iki çekimser oyla tasarıyı 82-20 arasında kabul etti.

Şili’de yürürlüğe girecek eşit evlilik yasasıyla eşcinsel çiftlere ebeveynlik hakkı verilecek. Yasa, ilk olarak 2017 yılında Michelle Bachelet’in hükümeti tarafından teklif edilmiş ancak milletvekilleri tarafından bu yıl haziran ayında Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın “acil” durumuna getirilmesine kadar gözardı edilmişti.

Şili, eşcinsel evliliğin yasal olduğu altıncı güney Amerika ülkesi oldu.