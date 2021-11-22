Şili'de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı: Sağcı popülist aday Kast ve eski protesto lideri Boric karşı karşıya gelecek

Şili'de düzenlenen genel seçimlerde hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını elde edememesi nedeniyle ikinci tur seçimlerine gidilecek. İkinci turda aşırı sağcı popülist aday Jose Antonio Kast ve eski protesto lideri Gabriel Boric karşı karşıya gelecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, Şili'de devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 90'ından fazlasının sayılmasıyla Kast, yüzde 28 ile yüzde 25.6 alan Boric'in önünde yer aldı. İki aday gelecek ay seçimin ikinci turunda karşı karşıya gelecek.

Sağcı aday Kast, evlilik eşitliğine, kürtaja ve politik doğruculuğa karşı duruşuyla biliniyor. Kast, kampanyasını göç, güvenlik ve muhafazakar toplum değerleri üzerine kurmuştu.

Solcu aday Boric ise kampanyasını sosyal özgürlükler ve pandemi sonrası yeşil iyileşme üzerine kurmuştu.

Kast: Komünizm ile özgürlük arasında bir seçim yapacağız

Ülkede düzenlenen genel seçimlerde en çok oyu alan Kast, seçimlerin ikinci tura kalmasının netleşmesinin ardından, destekçilerinin bulunduğu alanda konuşma yaptı.

Kast, seçim sonuçlarını "Tüm Şili'nin zaferi" şeklinde niteledi ve ikinci tur seçimlerine ilişkin "Aralık ayında sadece bir devlet başkanı seçmeyeceğiz. Komünizm ile özgürlük arasında bir seçim yapacağız. Küba ve Venezuela'nın yolundan gitmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci tur seçimleri için çalışma sözü veren Kast, destekçilerine 19 Aralık'ta düzenlenecek nihai seçimler için daha fazla kişiyi ikna etme çağrısı yaptı.

Boric: Onlar bize savaş ilan ettiler ama biz umut ilan edeceğiz

Seçimlerde en çok oyu alan ikinci aday Boric, seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından başkent Santiago'da destekçilerinin bulunduğu alanda konuşma yaptı.

İkinci tur seçimlerini kazanacaklarını söyleyen Boric, "Geriden başladığımız ilk sefer olmayacak, eğitim için mücadele ettiğimizde bunu başardık ve bize inanmıyorlardı." diye konuştu.

Boric, adalet ve eşitliği savunacaklarını belirterek, "Unutmayacağız ki onlar bize savaş ilan ettiler ama biz umut ilan edeceğiz." ifadesini kullandı.