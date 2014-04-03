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Dünya

Şili bu kez 7.8'le sallandı

Dün 8,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Şili'de, TSİ bu sabah da 7,8 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha oldu

03 Nisan 2014 11:29

8.2’lik büyük depremin ardından artçı sarsıntıntılarınyaşandığın ülkede, bu saba 7.8’lik bir deprem meydana geldi ve tsunami uyarısı yapıldı.

Iquique kentinin 19 kilometre güneyinde, deniz tabanının 20 kilometre altında meydana gelen depremin ardından yeniden tsunami alarmı verildi ve kıyı şeridinin acil tahliyesi istendi.

Uzmanlar, artçı sarsıntının bölgesel bir tsunami yaratabileceği konusunda uyarırken, ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle ölü ya da yaralı yok.

Dün 8,2 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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