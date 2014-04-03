Şili bu kez 7.8'le sallandı

8.2’lik büyük depremin ardından artçı sarsıntıntılarınyaşandığın ülkede, bu saba 7.8’lik bir deprem meydana geldi ve tsunami uyarısı yapıldı.

Iquique kentinin 19 kilometre güneyinde, deniz tabanının 20 kilometre altında meydana gelen depremin ardından yeniden tsunami alarmı verildi ve kıyı şeridinin acil tahliyesi istendi.

Uzmanlar, artçı sarsıntının bölgesel bir tsunami yaratabileceği konusunda uyarırken, ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle ölü ya da yaralı yok.

Dün 8,2 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.