T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Şili 4 milyar dolarlık teşvik planı açıkladı

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, küresel ekonomik krizle savaşabilmek için 4 milyar dolarlık teşvik planı açıkladı.

06 Ocak 2009 02:00

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, küresel ekonomik krizle savaşabilmek için 4 milyar dolarlık teşvik planı açıkladı.

Bachelet, Kongre tarafından onaylanması gereken önlemler paketinin, 700 milyon dolarlık yol yapımı, devlet okullarının ve kliniklerinin onarımı gibi kamu projelerini de içerdiğini bildirdi.

Michelle Bachelet, paketin ekonomik aktivite yaratacağını, istihdam sağlayacağını ve kamu yararı sağlayacak projeler bırakacağını söyledi.

Paket, bir defaya mahsus olmak üzere 18 yaşının altındaki yoksul çocuklara 63 dolar yardım yapılmasını öngörüyor. Ödemelerin, okulların eğitime başladığı Mart ayında yapılması planlanıyor.

Bu arada, 18 ile 24 yaş arasındaki düşük ücretlilere de maaşlarının yüzde 10'u oranında yardım yapılması öngörülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24