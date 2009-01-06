Şili 4 milyar dolarlık teşvik planı açıkladı

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, küresel ekonomik krizle savaşabilmek için 4 milyar dolarlık teşvik planı açıkladı.



Bachelet, Kongre tarafından onaylanması gereken önlemler paketinin, 700 milyon dolarlık yol yapımı, devlet okullarının ve kliniklerinin onarımı gibi kamu projelerini de içerdiğini bildirdi.



Michelle Bachelet, paketin ekonomik aktivite yaratacağını, istihdam sağlayacağını ve kamu yararı sağlayacak projeler bırakacağını söyledi.



Paket, bir defaya mahsus olmak üzere 18 yaşının altındaki yoksul çocuklara 63 dolar yardım yapılmasını öngörüyor. Ödemelerin, okulların eğitime başladığı Mart ayında yapılması planlanıyor.



Bu arada, 18 ile 24 yaş arasındaki düşük ücretlilere de maaşlarının yüzde 10'u oranında yardım yapılması öngörülüyor.



