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Spor

ŞİLİ: 1 - İSPANYA: 2

Grubu'nda oynanan maçların ardından İspanya ve Şili son 16'ya kaldı.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Şili ile İspanya arasında oynanan karşılaşma 2-1 İspanya'nın üstünlüğü ile sona erdi. H Grubu'nda oynanan maçların ardından İspanya ve Şili son 16'ya kaldı.



24. dakikada David Villa, takımını öne geçiren golü kaydetti. 37. dakikada Iniesta farkı 2'ye çıkarttı. Şili'de Marco Estrada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarının hemen başında Miller durumu 2-1'e getirdi.


ŞİLİ: 1 - İSPANYA: 2

Stat: Loftus Versfeld

Hakem: Marco Rodriguez

Şili: Claudio Bravo, Waldo Ponce, Mauricio Isla, Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Mark Gonzalez, Jorge Valdivia, Marco Estrada, Jean Beausejour, Gary Medel, Gonzalo Jara

Teknik Direktör: Marcelo Bielsa

İspanya: Iker Casillas, Sergio Ramos, Joan Capdevila, Carles Puyol, Gerard Pique, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, David Villa, Fernando Torres

Teknik Direktör: Vicente del Bosque


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