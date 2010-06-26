T24 - Şili ile İspanya arasında oynanan karşılaşma 2-1 İspanya'nın üstünlüğü ile sona erdi. H Grubu'nda oynanan maçların ardından İspanya ve Şili son 16'ya kaldı.
24. dakikada David Villa, takımını öne geçiren golü kaydetti. 37. dakikada Iniesta farkı 2'ye çıkarttı. Şili'de Marco Estrada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarının hemen başında Miller durumu 2-1'e getirdi.ŞİLİ: 1 - İSPANYA: 2
Stat:
Loftus VersfeldHakem:
Marco Rodriguez
Şili:
Claudio Bravo, Waldo Ponce, Mauricio Isla, Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Mark Gonzalez, Jorge Valdivia, Marco Estrada, Jean Beausejour, Gary Medel, Gonzalo JaraTeknik Direktör:
Marcelo Bielsaİspanya:
Iker Casillas, Sergio Ramos, Joan Capdevila, Carles Puyol, Gerard Pique, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, David Villa, Fernando TorresTeknik Direktör:
Vicente del Bosque