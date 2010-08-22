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ŞİLE'DEKİ ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A)

22 Ağustos 2010 19:51

-ŞİLE'DEKİ ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 22.08.2010 - İstanbul'un Şile ilçesindeki ormanlık alanda dün başlatılan arama ve kazı çalışmaları sona erdi. Mühimmat bulunduğu iddiası üzerine dün başlatılan, akşam saatlerinde ara verilen ve bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları kapsamında ormanlık alanda kazı yapıldı.  Çalışmalarını tamamlayan ekipler, bölgeden ayrıldı.  Arama çalışmaları sırasında mühimmata rastlanmadığı bildirildi. Bu arada, yasa dışı sol bir örgüte yönelik operasyonlar kapsamında yapılan arama çerçevesinde dün yapılan kazıda boş mermi kovanları ile boş PC kartuşları bulunmuştu.

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