T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şile'de tekne battı: 1 ölü 1 kayıp

   Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE'de  denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti

03 Haziran 2018 17:07

 

 Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE\'de  denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1\'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor. 
Şile\'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım\'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım\'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan\'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KIRCALIİSTANBUL DHAAncakOlayıRecep GülyıldırımAncak GülyıldırımGülyıldırımDevlet HastanesiAynıLevent SarıUlaş SarıHasan EkşiOnurcanJandarmaSahil Güvenlik Kıyı EmniyetiBelediyesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24