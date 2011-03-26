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ŞİLE'DE ORMAN YANGINI  İSTANBUL (A.A)

26 Mart 2011 15:16

-ŞİLE'DE ORMAN YANGINI  İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Şile'de ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.      Alınan bilgiye göre, Karacaköy yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.      Yaklaşık 25 dönüm arazi üzerinde etkili olan ve büyümesinden korkulan yangın, Orman Bölge Müdürlüğünden 3 arazöz, İSKİ'den 2 su tankeri ve askeriyeden bir iş makinesi ile Kavacık, Şile ve Pendik itfaiyesinden araçlarla yapılan çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yangının diğer bölgelere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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