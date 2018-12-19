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ŞİLE'DE KIYIYA OTURAN GEMİDEN KURTARILAN MÜRETTEBAT HASTANEDE

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu

19 Aralık 2018 19:26

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Gemideki 16 mürettebat ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat kontrol amaçlı Şile Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gemiden kurtarılan mürettebattan Salih Babayev, \"Denizde fırtına vardı o yüzden kaza oldu. 1 saat önce kurtarıldık, ben 3\'üncü kişi olarak kurtarıldım\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu görüntüsü
-Kurtarılan Salih Babayev röp.


 

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