-ŞİLE'DE KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni bir soruşturma kapsamında Şile'deki ormanlık bir alanda, iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yaptı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile'deki ormanlık bir alanda, iş makinesi yardımıyla kazı çalışması gerçekleştirdi. Yeni bir soruşturma kapsamında yapıldığı belirtilen kazıda, boş mermi kovanları bulunduğu öğrenildi. Akşam saatlerinde son verilen kazı çalışmasına yarın devam edileceği kaydedildi.