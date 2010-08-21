T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞİLE'DE KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI  İSTANBUL (A.A)

21 Ağustos 2010 23:12

-ŞİLE'DE KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI  İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni bir soruşturma kapsamında Şile'deki ormanlık bir alanda, iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yaptı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile'deki ormanlık bir alanda, iş makinesi yardımıyla kazı çalışması gerçekleştirdi.  Yeni bir soruşturma kapsamında yapıldığı belirtilen kazıda, boş mermi kovanları bulunduğu öğrenildi.  Akşam saatlerinde son verilen kazı çalışmasına yarın devam edileceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24