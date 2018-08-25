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Şile'de kayıp genç kızın cesedine ulaşıldı

  Nurcan KIRCALI-İSTANBUL,(DHA) ŞİLE'DE boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Kezban Kocalı'nın cenazesine ulaşıldı

25 Ağustos 2018 11:27

 

Nurcan KIRCALI-İSTANBUL,(DHA)
ŞİLE\'DE boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Kezban Kocalı\'nın cenazesine ulaşıldı.
Perşembe günü babası ve kız kardeşiyle birlikte Şuayipli Mahallesi İncir ağızı mevkiinde boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan Kocalı\'nın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı. Kocalı\'nın cesedi denizde kaybolduğu yerin yaklaşık 50 metre uzağında Çivi Ağzı bölgesinde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri tarafından bulundu. Kocalı\'nın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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