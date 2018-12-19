Şile'de kargo gemisi karaya oturdu

​Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Şimdiye kadar 10 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.

Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.

Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.

Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.

Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisinin de olay yerine intikali sürüyor.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de görevlendirdi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şile ilçesi Karaburun mevkisinde Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 16 mürettebat bulunan gemide can kaybının bulunmadığı bildirildi.

10 mürettebat kurtarıldı

Şiddetli fırtına nedeniyle gemide durmakta zorluk çeken mürettebatın kurtarılması çalışmalarına başlandı.

Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle mürettebatın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlanıyor.

Karaya çıkarılan 10 mürettebat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Diğer mürettebatın da kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri hazır bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da tedbir amaçlı kıyıda bekletiliyor.