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Şile'de batan gemiyi önce kaptan terk etmiş!

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

04 Kasım 2017 13:04

Şile açıklarında batan ‘Bilal Bal’ adlı demir yüklü gemiden Liman Başkanlığı’nın izni ve bilgisi dışında kaptan, gemi baş makinisti ile bir yağcının ayrıldığı ortaya çıktı.

Vatan'da yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanlığı,  İstanbul Şile’de batan gemiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Bakanlık’ın açıklamasında şöyle denildi; “Bursa Gemlik Limanı’ndan Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşırken 1 Kasım’da Şile sahiline 7 mil mesafede batan 78,5 metre boyundaki ‘Bilal Bal’ isimli gemide, acente tarafından Gemlik Liman Başkanlığı’na sunulan belgelere göre 10 personel bulunmaktaydı. Ancak Liman Başkanlığı’nın izni ve bilgisi dışında Gemi Kaptanı, gemi baş makinisti ve bir yağcının gemiden ayrıldığı, yine bir gemicinin de gemiye katıldığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup incelemeler sürdürülmektedir.” 

Üç ceset çıkarıldı

 
‘Bilal Bal’ adlı  gemiyle ilgili arama çalışmalarında denizden çıkarılan üç mürettebatın cesedi, Şile Balıkçı Limanı’na getirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şile’de 7 deniz mili açıklarında batan ve  yeri tespit edilen ticari gemide  ‘TCG ALEMDAR’ Kurtarma Gemisi dalgıçlarının yürüttüğü çalışmalar sonucu önce Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük’ün cesetleri çıkarıldı. Dalgıçlar daha sonra Hüsamettin Yazıcı adlı gemicinin cesedini de buldu. Şile Balıkçı Limanı’ndan Şile Devlet Hastanesi’ne götürülen cesetler daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaymakam anlattı...


Şile Kaymakamı Salih Yüce “Cenazeler geminin 3. katında bulundu” dedi. Bir kayıp yakınının “Neden batmış bilgi var mı?” sorusuna Yüce, “Batma ile ilgili bir şey bilmiyorum. O konular adli işler. Şu anki bütün çabamız  elimizdeki listede görülen 11 kişinin bir an önce bulunması” yanıtını verdi. 

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