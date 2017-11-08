Şile'de batan gemiden çıkarılan 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE açıklarında batan geminin enkazından çıkarılan 3 mürettebatın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin enkazına ulaşıldıktan sonra başlatılan arama çalışmaları kapsamında bugün öğleden sonra 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Karaya çıkarılan gemi mürettebatından Mert İlkmen, Nedim Alicem ve Mahir Sanayır\'ın cenazeleri otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Öte yandan, cenaze yakınları da kurum önüne geldi. Otopsi işlemlerinin ardından Mert İlkmen\'in Bursa İnegöl, Nedim Alicem\'in Eskişehir, Mahir Sanayır\'ın Rize\'de toprağa verileceği öğrenildi.