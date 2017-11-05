Şile'de batan gemide ölen gemici, Ordu'da toprağa verildi

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA) - İSTANBUL Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kargo gemisinde hayatını kaybeden mürettabattan 56 yaşındaki Hüsamettin Yazıcı\'nın cenazesi, memleketi Ordu\'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kargo gemisinde hayatını kaybeden mürettabat içinde yer alan Hüsamettin Yazıcı\'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ordu\'nun Perşembe ilçesine bağlı Mersin Mahallesi\'ne getirildi. Mersin Mahallesi Camii\'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar ile Yazıcı\'nın ailesi, yakınları katıldı. Hüsamettin Yazıcı\'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI