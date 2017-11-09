Şile'de batan gemide hayatı kaybeden Erdoğan toprağa verildi

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/DEREPAZARI (Rize), (DHA)- İSTANBUL Şile\'de \'Bilal Bal\' isimli geminin batması sonucu boğularak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Mahir Erdoğan\'ın cenazesi, memleketi Rize\'nin Derepazarı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa\'nın Gemlik ilçesinden yüklediği 3 bin 80 ton dökme demir tozunu Karadeniz Ereğli\'ye götürürken, Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kargo gemisinde yaşamını yitiren mürettebattan Mahir Erdoğan için Rize\'nin Derepazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçe belediye binasının önünde düzenlenen törene Mahir Erdoğan\'ın annesi Meryem, ablası Melis Erdoğan, Derepazarı İlçe Kaymakamı Selçuk Köksal, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden anne Meryem Erdoğan üzerine Türk bayrağı örtülü tabutun başında kaldırdığı örtüden oğluna son kez bakarak göz yaşı döktü.

\"SON SEFERİ OLDU\"

Batan gemide hayatını kaybeden Erdoğan\'ın arkadaşı Fatih Sultan Vanlı çok üzgün olduklarını belirterek \"Mahir ile birlikte büyüdük. 4 aydır gemideydi. Vatani görevini yapmak için memleketine dönecekti. Son seferine çıkmıştı. Son seferi oldu, dönemedi. Çok üzüntülüyüz\" dedi.

Kılınan cenaze namazın ardından Erdoğan\'ın cenazazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. Ailenin tek erkek çocuğu olan ve ailesine ekonomik anlamda katkı vermek için bir süredir gemide çalışan Erdoğan\'ın batan geminin güvertesinde çalıştığı sırada arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülenmişti.

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