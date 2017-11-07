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Şile'de batan gemide dördüncü kişinin cesedine ulaşıldı

Batan gemide 11 kişi vardı

07 Kasım 2017 15:32

"Bilal Bal" isimli kargo gemisi Şile açıklarında batmıştı, aramaların 7'inci gününde son dakika gelişmesi yaşandı

İstanbul Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından 4'üncü kişinin de cesedine ulaşıldı.

Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyundaki "Bilal Bal" isimli kargo gemisi Şile açıklarında batmıştı. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti. Çalışmalar sonucu müretebattan 3'ünün cansız bedenine ulaşılmıştı.

Belgelerde gözüken birinci kaptanının olay sırasında gemide olmadığı ortaya çıkmıştı. (DHA)

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