Şile'de batan gemide bulunan 3 kişinin cenazeleri çıkarıldı

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE\'de batan gemiyle ilgili yapılan çalışmalarda bulunan 3 kişinin cesedi çıkarıldı. Cenazeler, Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı.

Şile\'de batan gemiyle ilgili yapılan çalışmalarda, sabah saatlerinde ikinci kaptan Cüneyd Yedican\'ın ardından öğleden sonra 3 kişinin daha cesedi bulundu. Daha önce ise 3 mürettebatın cesedine ulaşılmıştı. Böylece toplam 7 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış oldu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bulunan 3 ceset, Sahil Güvenlik Kuvvetleri\'ne bağlı botla sahile getirilerek Şile dolgu alanına çıkarıldı. Cenaze aracına konulan 3 kişinin cenazesi, önce Şile Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yakınları tarafından teşhis edilen mürettebatın; Mert İlkmen, Nedim Ali Cem, Mahir Sanayır oldukları belirlendi. Cenazeler teşhisin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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