Şile'de batan gemi: Kayıp mürettebatı arama çalışmaları 8'inci gününde

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

Ekipler, sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarını 7 mil açıkta sürdürdü. Bulunamayan personellerin aileleri ve yakınları da Şile Balıkçı barınağında bekliyor. Yetkiler aileleri biran olsun yalnız bırakmıyor. Daha önce yapılan aramalarda 7 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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