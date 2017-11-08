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Şile'de batan gemi; 2. Kaptan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gülseli KENARLI -Can EROK/İSTANBUL,(DHA) Şile açıklarında batan geminin ikinci kaptanı Cüneyd Yedican gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

08 Kasım 2017 17:42

Gülseli KENARLI -Can EROK/İSTANBUL,(DHA) Şile açıklarında batan geminin ikinci kaptanı Cüneyd Yedican gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. 

Geçtiğimiz hafta Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin ikinci kaptanı 53 yaşındaki Cüneyd Yedican\'ın cesedine, dün ulaşılmıştı. Yedican için bugün ögle vakti Beykoz Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yedican\'ın annesi Berrin, eşi Patricia, çocukları Dilara, Sena, Berrin Yedican ile yakınları katıldı. İkinci kaptan Yedican\'ın kızları, babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. 
Cüneyd Yedican cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

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