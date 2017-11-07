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Şile'de batan gemi: 1 kişinin cesedi daha bulundu

  Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından 4'üncü kişinin de cesedine ulaşıldı

07 Kasım 2017 15:29

 


Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından 4\'üncü kişinin de cesedine ulaşıldı. 
Gemlik\'ten Karadeniz Ereğli\'ye giden demir yüklü \"Bilal Bal\" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.
Bugün yapılan çalışmalar sırasında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.  Acı haberi Şile Kaymakamı Salih Yüce verdi.  
Daha önce yapılan aramalarda 3 mürettebatın cansın bedenlerine ulaşılarak çıkarılmıştı. 

(FOTOĞRAF)

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