ŞİLE'DE AİLELERİN UMUTLU BEKLEYİŞİ…

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin personelini arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaybolan mürettebatın aileleri ve yakınları da Şile Limanı\'nda umutla bekliyor; gözlerini biran olsun denizden ayırmıyor.

Şile açıklarında dün sabah \'Bilal Bal\' adlı gemiden yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı \"TCG ALEMDAR\" gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edilmiş ve aramalar bu noktada yoğunlaştırılmıştı. Gemi mürettebatı 11 kişi için havadan ve karadan aranmaları devam ederken, kaybolan mürettebatın ailelerinin Şile Limanı\'nda bekleyişi sürüyor.

Aileler kayıp yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

\"UYUYAKALDILAR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ\"

Geminin sahibi Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'ün yakını Kemal Küçük, çalışmalar hakkında bilgi verirken, görüş mesafesinin netleşmesini beklendiğini söyledi. Nihat Küçük ile ağırlıklı olarak telefonla görüştüğünü ve en son 2 ay önce kendini gördüğünü belirten Kemal Küçük, \"Geminin neden battığı ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Çok yorgun olduklarını biliyoruz. Gemi Kartal açıklarında bekledi. Havanın düşmesini bekledi. İşte oradan çapa almışlar. Takım taklavatlarıyla uğraşmışlar. Çok yorulduklarını biliyoruz. Uykudaydılar diye düşünüyoruz\" dedi.

\"GEMİ AŞIRI YÜKLÜ DEĞİLDİ\"

Gazetecilerin \"Gemi aşırı yük mü aldı?\" sorusuna ise Küçük, \"Yok. Gemi 3 bin 250 tonluktu. 3 bin 80 ton yük vardı üstünde. Gemi yaşlı değildi. Yok öyle bir şey. Geminin iyi bir restorasyonu yapıldı. Ünye\'de yaptılar bildiğim kadarıyla. Eksiklikleri vardı. Onları da Kartal\'da yaptırdılar\" şeklinde cevap verdi.

\"ŞAHSİ BİLGİ VERMEK BURADA HALKI YANLIŞ YÖNLENDİRMEK OLUR\"

Küçük\'ün kuzeni Ahmet Çavuşoğlu, \"Haber bekiyoruz yetkililerden. Şahsi bilgi vermek burada halkı yanlış yönlendirmek olur\" dedi.

Mert İlkmen\'in dayısı Yılmaz Baydemir, \"Askerliğini de denizci olarak yapmıştı. Bir senelik denizciydi. Annesi televizyonda alt yazıda görmüş. Oradan haberimiz oldu\" diye konuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HABER BEKLİYOR

Gemide yağcı olarak çalışan Engin Selçuk\'un babası ise gözyaşları içinde, \"40 Yaşında gemi denize çıkarılır mı?\" diyerek isyan etti.



Görüntü Dökümü:

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-Kemal Küçük ile röp

-Ahmet Çavuşoğlu ile röp.

-Engin Selçuk\'un babası ile röp.

-Kıyıda bekleyenlerden detaylar

