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Şile'de 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

Ali Arıcı, Mehmet Köklü, Namık Köklü ve Sercan Ayun, yüzmek için denize girdikleri Şile'de hayatlarını kaybetti

03 Ağustos 2015 02:13

İstanbul Şile'de denize giren 4 kişi boğularak hayatını kaybetti, bir kişiye ise hala ulaşılamadı. Denizde kaybolanların cenazeleri de Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk haber öğlen saat 14.00 sıralarında Ağva Mahallesi'nden geldi. 30 yaşındaki Ali Arıcı, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Şile Alacalı Mahallesi Taş İskele plajında saat 15.30 sıralarında denize giren Namık Köklü (50) ile oğlu 13 yaşındaki Mehmet Köklü azgın dalgalar arasında kayboldu. Kısa bir süre sonra Namık Köklü'nün cansız bedenine ulaşıldı; saat 21.30'da da Mehmet Köklü'nün cenazesi kıyıya vurmuş halde bulundu. 

Diğer bir boğulmanın yaşandığı yer de Sofular Babsu plajıydı... 24 yaşındaki Sercan Ayun yüzmek için denize girdi; ama o da bir süre sonra gözden kayboldu. Havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu da Ayun'un cenazesi bulundu.

Alacalı Taş İskele mevkiinde 30 yaşındaki Mustafa Fidan da serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ve arama kurtarma ekipleri Mustafa Fidan'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. 
 

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