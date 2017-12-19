Şile Yolu'ndaki gözlemecilerde korkutan yangın...

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE Yolu\'ndaki ahşap yapılardan oluşun gözlemecilerde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İki gözlemeci dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şile Yolu Üvezli Mevkii\'ndeki ahşap yapıdan oluşan 20 gözlemeci dükkanından birinde çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak bölümünde başlayan yangın bir anda dükkanın diğer bölümlerine sıçradı. Yükselen alevler yandaki dükkana da sıçradı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak yangının diğer dükkanlara sıçramasını önledi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iki gözlemeci dükkanı kullanılamaz hale geldi. Dükkanları yanan işletmecilerin gözyaşı döktükleri görüldü. Şile Kaymakamı Salih Yüce yangın söndürme çalışmalarını yerinde izledi.

Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

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