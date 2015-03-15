Şile yolunda kaza; 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Şile otobanı Çekmeköy Taşdelen Mevkii'nde park halindeki TIR'a arkadan çarpan lüks aracın içindeki 4 kişiden üçü olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, göre içinde ikisi kadın 4 kişinin bulunduğu araç, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kazada, araç sürücüsü Oğulcan Satılmış (22), Berkay Orcan (20) ve Berra Özel (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Berca Bezzaz (20) ise ambulansla çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.