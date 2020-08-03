Şile'den dönüş yolunda tatilciler ve İETT şoförü arasında tartışma!

Bayram tatili nedeniyle Şile'ye akın edenler dönüş yolunda, belediye otobüsüne binmek istemesi üzerine otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Durağa gelen polis ekibinin uyarılarıyla yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu. Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu.

Sosyal mesafe ve maske yok!

70 kişi kapasiteli otobüs bir anda dolunca şoför, hareket etmek istemedi. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de sözkonusu olduğu uyarılarında bulundular.



Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söylediler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.