Şile'de köpek çalan iki sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası

Şile'de 2019 yılında 6 köpeğin çalınmasına ilişkin açılan davada "hırsızlık" suçundan 2 sanık, 5 yıl 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz mahkemenin kararının emsal olduğunu belirterek, "Bu ceza aslında Türkiye'de köpek hırsızlığına karşı verilen en büyük cezadır" dedi.

Şile Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme 2 sanığı hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Şile'de bulunan çiftliğinde 10 gün arayla 6 köpeğinin çalınmasına ilişkin şikayetçi olduğunu, açılan davada 30 Mart'ta karar çıktığını ve 2 sanığa iyi hallerini de göz önünde bulundurarak 5 yıl 2 ay 15'er gün hapis cezası verildiğini söyledi.

"Çip olmasa bulamazdım"

9 Ağustos 2019'da köpeklerinin çalındığını, çalışanlarının tehdit edildiğini ve olayı jandarmaya bildirdiklerini anlatan Yılmaz, daha sonra jandarma ile Ömerli'de bir pansiyona gittiklerini belirterek, "Burada yanımızda bulunan mikroçip okuma cihazı ile köpeklerimizin ensesindeki çipleri okutup bana ait olduklarını tespit ettik. Zaten tutanak ve ihbarlarımda da çipleri bildirmiştim, köpeklerimiz teslim edildi" dedi. 10 gün sonra çiftliğine giren hırsızların 4 köpeğini yine çaldığını anlatan Yılmaz, "İhbarımız sonucunda Yeşilvadi Jandarma ekipleri aracı durdurdu ve içindeki bana ait köpeklerle şahısları yakaladı. Yine çipli ve kayıtlı köpeklerimi geri aldım. Bu hırsızlıklar nedeni ile çiftliğimi taşımak zorunda kaldım. Ama çip olmasa asla bana ait olduklarını kanıtlayamazdım" şeklinde konuştu.

Sanıklara verilen cezalara değinen ve mahkemenin kararının emsal olduğunu belirten Yılmaz, "Bu ceza aslında Türkiye'de köpek hırsızlığına karşı verilen en büyük cezadır" dedi. Hayvan severlere de seslenen Yılmaz, köpeklerine ve kedilerine mutlaka mikroçip taktırmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Hayvan severlere seslenen Yılmaz, "Gerçekten bir yerde sahipli olan, kötü bakıldığına inandığınız kedi köpek varsa sakın sahibinden izinsiz almayın. Bu bir hırsızlıktır. Bu ülkenin polisi, jandarması, belediyesi, doğa koruma milli parkları var. Haydi polisimiz, hayvan koruma dernekleri var. Mutlaka onlardan yardım isteyin" dedi.