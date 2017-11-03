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Şile açıklarında batan gemiden çıkarılan 2 gemicinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA) Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinde bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi

03 Kasım 2017 21:13

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA) Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinde bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Şile açıklarında batan demir yüklü \"Bilal Bal\" isimli kuru yük gemisinde cesetleri bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'ün cenazeleri saat 17.00 sıralarında otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze nakil aracıyla getirilen baba ve oğlunun cenazelerini burada yakınları karşıladı.

(FOTOĞRAF)

 

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