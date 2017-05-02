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Sıla'ya hakaret eden Davut Güloğlu'na verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası 8 bin 400 lira para cezasına çevrildi!

Sıla, kendisine hakaret eden Güloğlu'na, "Basın yoluyla hakaret" suçlamasıyla dava açmıştı

02 Mayıs 2017 15:32

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, kendisine hakaret eden Davut Güloğlu'na açtığı davayı kazandı. Mahkeme Güloğlu'nu, "Basın yoluyla hakaret" nedeniyle 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, 8 bin 400 lira olarak adli para cezasına çevrildi.


Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmazken, sadece şikayetçi Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir duruşmada hazır bulundu. Mahkeme hakimi Davut Güloğlu'nun geçen celse avukatının istifa ettiğini ve bu durumun da Güloğlu'na cep telefonuna SMS olarak gönderildiğini belirtti. Daha sonra söz alan Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir , sanık ve avukatının davayı uzatmak için duruşmalara katılmadıklarını söyleyerek duruşmanın karara bağlanmasını talep etti. Müvvekili Sıla Gençoğlu'nun dünyada en çok dinlenen Türk sanatçı olduğunu belirten Epözdemir, sanığın söz konusu röpartaj sırasında müvvekiline hakaret ettiğini ve cezalandırılmasını istedi.  
 

Karar verildi

 

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, Davut Güloğlu'nu suçlu bularak, "Basın yoluyla alanen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza günlüğü 20 liradan olmak üzere 8 bin 400 lira adli para cezasına çevrildi.  


Olayın geçmişi

 

Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında şarkıcı Davut Güloğlu, İstanbul’da yapılan 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' ile ilgili "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" diyerek  fikrini açıklayan Sıla Gencoğlu'na 'S... olsun gitsin' diyerek küfür etmişti. 
 
Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Davut Güloğlu'nun avukatı, mahkeme hakimi ile yaşadığı tartışmanın ardından davadan çekilmişti.  
 

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