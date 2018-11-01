Sıla'nın yaşadığı 45 dakikalık şiddet dilekçesi ortaya çıktı (1)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural\'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sıla\'nın avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Çağlayan\'da bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sunduğu şikayet dilekçesine göre; Olay 29 Ekim 2018 tarihinde sabah saat 04.00\'da Ahmet Kural\'ın Sarıyer\'deki evinde meydana geldi. Alkollü olan Ahmet Kural, Sıla\'ya ağır fiziki saldırı uyguladı, darp etti, yerlerde sürükledi. Sıla\'ya kül tablasıyla saldırdı. Sıla can havliyle kaçmak isterken Ahmet Kural tarafından yakalanarak tekrar tekrar yerlerde sürüklendi. Sıla\'nın vücudunun değişik yerlerinde kafasına ve kulağına hunharca ve vahşice saldırdı. Ahmet Kural, bu şiddetini yaklaşık 45 dakika sürdürdü. Kural, aynı zamanda Sıla\'nın ailesine yönelik ağır küfürler etti, Sıla\'ya da \"Seni öldürürüm, seni öldürürüm\" dedi. Sıla olayın ardından kaçtı ve şoförü Mahmut Kapçak tarafından evine götürüldü.

Olayın ardından darp raporu da alan Sıla avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye giderek şikayetçi oldu. Savcılığa sunulan dilekçede Ahmet Kural\'ın \"Kasten yaralama\", \"Tehdit\" ve \"Hakaret\" suçlarından cezalandırılması talep edildi.



