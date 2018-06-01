Silahtarağa Tüneli 2018 sonunda hazır 

İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN Belediyesi\'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Silahtarağa Tüneli projesinde çalışmalar hız kazandı. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanacağı açıklandı.



Eyüpsultan\'da trafik sorununa neşter vuracak ve büyük oranda rahatlama sağlayacak Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli\'nin 2018 sonunda tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında 200 metre uzunluğa sahip olacak tünel özellikle Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltarak sürücülere kolaylık sağlamış olacak.



\"SİLAHTARAĞA TÜNELİ SÜRÜCÜLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK\"



Başkan Remzi Aydın, Silahtarağa Tüneli ve ilçedeki trafik sorununun çözülmesi amacıyla yapılan diğer çalışmalara ilişkin;“Özellikle Çırçır bölgemizde inşaatlar devam ediyor, Karadolap\'ta ve Akşemsettin\'de önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümle birlikte nüfusumuz artacak. Dolayısıyla bu yollarımızı biraz daha rahatlatmamız lazım. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemizle konuşarak geçen dönem yapılmış bir projeyi canlandırdık, bu projemiz Silahtarağa Tüneli Projesi. Yer teslimi yapıldı, ilk kazma vuruldu. İGDAŞ\'ın karşısından, Bezmialem\'in yanından Vardar Caddesi\'ne yani Kılıçarslan Diş Hastanesi\'ne çıkacak şekilde bir tünel çalışması yapılıyor. Eyüpsultan\'dan gelen ve Karadolap, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar\'a gitmek isteyen vatandaşlarımız, Alibeyköy\'e girmeden bu tünelden geçerek Vardar Caddesi\'ne çıkacaklar. Dolayısıyla Alibeyköyümüz çok ciddi bir şekilde trafik yükünden kurtulmuş olacak. Alibeyköy\'ü transit geçiş olarak kullanan vasıtalar tünelden geçecekler” dedi.

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